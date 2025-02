Gasthaus in Vollbrand: Das Löschwasser gefror in den Schläuchen

Ein ehemaliges Gasthaus in der Schremser Katastralgemeinde Langegg (Bezirk Gmünd) ist in der Nacht auf Sonntag nur wenige Stunden nach einer Übung der Feuerwehr tatsächlich in Brand gestanden. Elf Feuerwehren bekämpften ab 4.00 Uhr die Flammen, erschwert wurden die Löscharbeiten durch die Kälte, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Gmünd. Der für Montag geplante Abriss des Gebäudes wird nun zur Ermittlung der Brandursache verschoben.

Löschwasser eingefroren

Bei Minusgraden sei das Löschwasser immer wieder in den Schläuchen eingefroren. "Die gesamte Einsatzstelle glich einem Eislaufplatz", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Hofbauer. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stadel habe aber verhindert werden können. Erhebungen zur Brandursache laufen - deren Klärung sei "auch für uns wichtig", so Hofbauer.