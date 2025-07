Hoffnungsschimmer: Seltene Schmetterlingsart wurde nachgewiesen

Der Augsburger Bär ist kein Säugetier, sondern ein besonders schöner und seltener Schmetterling. Er liebt wilde, alte Wälder – und meidet alles, was nach menschlicher Nutzung aussieht. Kein Wunder also, dass er in Österreich nur noch an wenigen Orten vorkommt – in isolierten und inselartigen Beständen. Der Kulturflüchter ist somit in der Roten Liste Österreichs als gefährdete Art angeführt.

Dass er jetzt auf einer Trittsteinfläche auftaucht, ist für Naturschützerinnen und Naturschützer ein echter Glücksfall. „Dieser Fund zeigt eindrucksvoll, dass unsere Schutzgebietsnetzwerke funktionieren“, freut sich Katharina Pfligl, stellvertretende Geschäftsführerin des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal. „Nur wenn sich Populationen begegnen können, bleiben sie genetisch gesund.“