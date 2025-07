„Ich bin da reingerutscht“, sagt er und lacht. Während seiner Dissertation im deutschen Allgäu stieß er auf ein kleines Moor am Rand einer Grünlandfläche – der erste wissenschaftliche Kontakt mit dem, was später zur Leidenschaft wurde. Bei seinem Postdoc-Aufenthalt in Québec, Kanada – einem Land, das fast schon Moor-Nation ist – entschied er, endgültig dabei zu bleiben. „Ich hab gemerkt: Das ist ein Thema, das nicht mehr weggeht.“

Mehr Büro als Moor

Damit meint er: Moore sind wichtig zum Speichern von Kohlenstoff, um das lokale Klima zu kühlen und seltene Arten zu erhalten. In Österreich sind 90 Prozent der Moore zerstört. Was ihn täglich motiviert? „So kann es nicht mehr weitergehen, es muss sich etwas tun. Außerdem kann ich hier jeden Tag dem nachgehen, was mir Freude bereitet“, sagt er und breitet die Arme in seinem Büro voller Tatendrang aus. Sein Arbeitsalltag spielt sich meist hier im Büro ab – „leider“, wie er zugibt. Es gilt, Anträge zu stellen, Projekte zu planen oder Forschungsprojekte vor Ort vorzubereiten. „Aber kein Tag ist wie der andere und das macht die Arbeit so besonders“, sagt er.