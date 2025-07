Wenn Tiere blau machen: Die Farbe ist in der Natur meist Illusion

Indigoblau erfreute sich im Mittelalter großer Beliebtheit – bei Bauern bis zum König. Die Färber hatten jede Menge zu tun: Tagelang ließen sie die zuvor getrockneten Blätter von Isatis tinctoria in Bottichen voll Wasser und Urin fermentieren, um die Textilien dann im Extrakt zu tränken. Schließlich hängten sie die Stoffe zum Trocknen auf, und der Sauerstoff oxidierte das Indoxyl zu Indigo. Währenddessen machten sie – so eine Erzählart – blau. Seit Ende der 1890er-Jahre kann Indigo synthetisch hergestellt werden, die Begeisterung dafür ist ungebrochen.

Blau entsteht in der Natur selten durch Pigmente

In der Natur kommt Blau kaum vor; schon gar nicht als Pigment. Ob unter Wasser, an Land oder in der Luft: Pflanzen und Tiere tun sich mit den beiden anderen Primärfarben Gelb und Rot leichter. Blau ist meist Illusion, erzeugt durch winzige Nanostrukturen in den Schuppen, Hautzellen oder Federn. Sie reflektieren die kurzwelligen, blauen Lichtstrahlen und absorbieren alle anderen bzw. mischen diese, sodass sie einander aufheben.