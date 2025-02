Bad Vöslau: Ein Schloss zum Nachlesen

„Wir sind auf das Haus, das Kultur und Geschichte in sich vereint, sehr stolz“, meinte Bürgermeister Christian Flammer bei der Präsentation des Buches. 16 Millionen Euro wurden in die Sanierung des Schlosses sowie den Bau eines neuen Konzertsaales gesteckt, was das Projekt „zur größten Einzelinvestition in der Stadtgeschichte macht“, betonte Stadtrat Harald Oissner. Mit den Planungen wurde bereits 2010 begonnen, 2017 startet dann ein Gestaltungswettbewerb, 2020 wurde mit der Umsetzung der Pläne begonnen.

Ausgezeichnet

Im November 2024 wurde das neu sanierte Schloss samt Konzertsaalzubau mit dem Preis für „Vorbildliches Bauen“ ausgezeichnet. Davor hatte man schon den Anerkennungspreis des Landes NÖ und einen Top-Drei-Platz beim bundesweiten Baukulturwettbewerb des Gemeindebundes erreicht.