Rote Karte für ÖVP: Bürgerliste stellt Bürgermeisterin in St. Egyden/Stfd.

Nach dem politischen Umbruch bei der Gemeinderatswahl in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) steht die Kommune in Zukunft unter neuer Führung. Listen-Chefin Christa Tisch, die bereits unter der Volkspartei Vizebürgermeisterin war und sich nach internen Querelen abgespalten hatte, wird in Zukunft als Bürgermeisterin die Geschicke leiten.