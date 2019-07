Schlammbrühe aus Basistunnel: Klagsdrohung gegen die ÖBB

Auch wenn die ÖBB betonen, dass das weiße Rinnsal völlig ungefährlich ist, will das in der Region niemand so recht glauben. Das Land NÖ hat am Mittwoch die Gangart verschärft und die technische Gewässeraufsicht mit einem Monitoring der betroffenen Gewässer beauftragt: „Durch Probeentnahmen aus allen betroffenen Gewässern wird Umfang und Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und besonders auf die Fischpopulation genau dokumentiert. Wir wollen saubere Gewässer in Niederösterreich, deshalb fordere ich die ÖBB auf, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Wasserproben gezogen

Landesfischermeister Karl Gravogl war am Mittwoch zusammen mit der Gewässeraufsicht in Gloggnitz, um sich von der Lage ein Bild zu machen und Wasserproben zu ziehen. „Die Gefahr ist, dass sich die Feinsedimente wie ein Film über das Flussbett legen. Dadurch kommt es zum Absterben der Insekten“, so Gravogl.