Schlafend auf der Autobahn: Alkolenker attackierte Polizisten

Ein betrunkener Lenker hat auf der Donauufer Autobahn (A22) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sein Pkw sei am Ende des Beschleunigungsstreifens Richtung Hollabrunn abgestellt gewesen, der Mann habe am Fahrersitz geschlafen, berichtete die Exekutive am Montag per Aussendung.

Als die Beamten den 31-Jährigen weckten, habe er sich aggressiv verhalten. Dem Mann aus dem Bezirk Horn wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, es gab eine Anzeige.

