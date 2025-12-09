Brand durch Schildkröte: Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in NÖ

Ein kurioser Einsatz hat die Feuerwehren in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) beschäftigt: Eine große Schildkröte hatte im Keller eines Einfamilienhauses einen Brand ausgelöst.

Das Tier war unter eine dort abgestellte Holzpalette gekrochen und hatte sie dabei angehoben. Durch die Bewegung kam die Palette in Kontakt mit einer darüber montierten Wärmelampe. Diese entzündete sich, woraufhin das Feuer auf die Umgebung übergriff und dichten Rauch im Keller verursachte.

Schildkröte blieb unverletzt

Mehrere Feuerwehren rückten an und drangen unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vor. Mit vereinten Kräften gelang es den Freiwilligen schließlich, die Flammen rasch zu löschen. Die Schildkröte selbst blieb unverletzt und wurde aus dem Keller gerettet.