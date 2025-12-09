Brand durch Schildkröte: Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in NÖ
Ein kurioser Einsatz hat die Feuerwehren in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) beschäftigt: Eine große Schildkröte hatte im Keller eines Einfamilienhauses einen Brand ausgelöst.
Das Tier war unter eine dort abgestellte Holzpalette gekrochen und hatte sie dabei angehoben. Durch die Bewegung kam die Palette in Kontakt mit einer darüber montierten Wärmelampe. Diese entzündete sich, woraufhin das Feuer auf die Umgebung übergriff und dichten Rauch im Keller verursachte.
Schildkröte blieb unverletzt
Mehrere Feuerwehren rückten an und drangen unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vor. Mit vereinten Kräften gelang es den Freiwilligen schließlich, die Flammen rasch zu löschen. Die Schildkröte selbst blieb unverletzt und wurde aus dem Keller gerettet.
Um das Haus vom Rauch zu befreien, setzten die Feuerwehrleute anschließend einen Druckbelüfter ein. Die Hausbesitzerin musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Sitzenberg, Reidling, Thallern, Hasendorf und Heiligeneich.
