Schikane in Horner Kaserne? Heer weist Vorwürfe zurück

Mehrere Mitglieder der Parlamentarischen Bundesheerkommission haben vergangenes Wochenende die Radetzky-Kaserne in Horn überprüft. Dabei wurde deutliche Kritik an den Ausbildungsbedingungen der Rekruten und der Infrastruktur laut, berichtet Die Presse. Grünen-Wehrsprecher David Stögmüller sowie SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer sprechen von Schikanen, Zeitdruck und überholten pädagogischen Methoden. Rekruten würde kaum Zeit zum Essen oder Duschen bleiben, zudem sei die Unterbringung für die hohe Anzahl an Grundwehrdienern ungeeignet.

Stögmüller kritisierte insbesondere das Duschen: die Männer müssten sich nackt aufstellen und warten, bevor sie sich unter Aufsicht eines Unteroffiziers waschen. Ein Bericht mit entsprechenden Korrekturvorschlägen befindet sich nun in Arbeit. Erste Konsequenzen Heeressprecher Oberst Michael Bauer erzählt im Gespräch mit dem KURIER, dass eine Routineuntersuchung in der Kaserne stattgefunden habe. Im Zuge des Besuchs seien, wie in diesem Fall üblich, Gespräche mit einzelnen Soldaten geführt worden. Aus seiner Sicht handle es sich daher um subjektives Empfinden. Dass allgemein bauliche Mängel bestehen, sei laut Bauer bereits bekannt. Es werde an deren Behebung gearbeitet.