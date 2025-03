NÖ: Faschingsgilde weihte neuen Bürgermeister ins Brauchtum ein

Als eine der ersten Faschingsgilden in Niederösterreich haben die Narren in Scheibbs ihre Regentschaft am heutigen Faschingsdienstag bereits sehr früh wieder abgegeben. Dazu sind die Mitglieder der Gilde Heuberg-Saffen aus ihrem Stadtteil lautstark vor dem Rathaus aufmarschiert, um dort das neue Stadtoberhaupt David Pöcksteiner in die alten Bräuche einzuweihen.