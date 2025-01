Uniklinik St. Pölten: Moderne Krebsbehandlung ohne Chemotherapie

"Wir haben“, sagt Martin Wiesholzer, "die Türe erst geöffnet. Aber wir sehen bereits, dass die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, enorm sind.“

Man merkt Wiesholzer, dem Leiter der klinischen Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum St. Pölten richtiggehend die Begeisterung an, wenn er über die sogenannte Car-T-Cell-Therapie spricht, die seit zwei Jahren im Spital in der Landeshauptstadt angeboten wird.