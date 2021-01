St. Pöltner Gemeinderatswahlkampf geht in die finale Runde

ÖVP mit freiwilliger und prominenter Hilfe

VP-Spitzenkandidat Matthias Adl startete am Freitag mit mehr als 100 Freiwilligen in die finale Wahlkampf-Phase und zog von Haus zu Haus, um Wähler anzuwerben. „In den letzten drei Wochen haben wir bereits alle 26.000 Haushalte mit Wahlinfos direkt an die Haustür versorgt, mit tausenden ÖVP-Mitgliedern telefoniert und nicht zuletzt zehntausende St. Pöltnerinnen und St. Pöltner via Online-Wahlkampf erreicht", so Adl.

Für die Haushalts-Besuche bekam er auch prominente Unterstützung seitens der VP-Landesebene.