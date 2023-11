St. Pölten trauert um "Kämpfer gegen das Vergessen"

Hans Morgenstern, ein unermüdlicher Kämpfer gegen das Vergessen des Schicksals der jüdischen Gemeinde und Kultur ist am Freitag in St. Pölten verstorben. Die Stadt St. Pölten informierte über den Tod des 85-Jährigen.

Morgenstern wurde am 11. Dezember 1937 in St. Pölten geboren, seine Eltern Stella und der bekannte Rechtsanwalt Dr. Egon Morgenstern flohen im März 1939 noch rechtzeitig vor den Nationalsozialisten nach Israel, damals Palästina. 1947 kehrten sie mit Sohn Hans in das damals graue und zerstörte St. Pölten zurück. Hans Morgenstern studierte in Wien Medizin, engagierte sich bei den Sozialistischen Akademikern und eröffnete eine Praxis als Dermatologe in St. Pölten.