Einzigartiges Projekt in St. Pölten: Schüler entdecken die Thai-Küche

Es war ein ungewöhnlicher Besuch, der vergangene Woche für großes Interesse und auch Begeisterung an der Musikmittelschule in der Johann-Gasser-Straße in St. Pölten sorgte.

In den kommenden Wochen und Monaten wird sich die Musikmittelschule in der Landeshauptstadt nun ganz intensiv mit der kulinarischen Seiten des Königreichs mit seinen rund 70 Millionen Einwohnern auseinandersetzen.

Kochen am Markt

Auf dem Programm stehen Kochkurse, die von einer Meisterköchin aus Thailand begleitet werden. Mit ihr wird für das große Finale trainiert, das am 22. Mai am Domplatz in der Landeshauptstadt stattfinden soll. Von 8 bis 13 Uhr werden die Nachwuchsköche den Besuchern des Marktes selbst gemachte thailändische Spezialitäten servieren. Mit dem Reinerlös will die Schule kommende Projekte finanzieren.