St. Pöltens Citysplash: Neue Saison, neue Preise, mehr Gemütlichkeit

Apropos Eintritt: Dieser wird durch Online-Tickets nun einfacher. Über die Website shop.stp-baeder.at lassen sich Eintrittskarten kaufen, die dann direkt am Eingang per QR-Code – auf dem Smartphone oder ausgedruckt – eingescannt werden können. So gelangt man ohne Wartezeit ins Bad. Auch die Schließfächer können dank digitalem Zugangssystem unkompliziert per QR-Code bedient werden.

Bis zum 7. September 2025 bleibt das Citysplash täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Für Frühaufsteher gibt es zudem ein spezielles Frühschwimmen von 7 bis 9 Uhr. Der Badeschluss ist um 19:30 Uhr.