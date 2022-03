St. Patrick’s Day wird groß im St. Pöltner Rathaus gefeiert

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Gallows Fellows sind bereits zum achten Mal am St. Patrick’s Day bei Bürgermeister Matthias Stadler im Rathaus zu Gast. Ab 20 Uhr werden die sechs Musiker aus Niederösterreich am 17. März für Stimmung sorgen.

Tanzen im Rathaus

Harry Stöckl an der Gitarre, Johann Wagner an der Fiddle, Robert Mitterbauer an Bass und Gesang, Florian Hartl an Mandoline, Gitarre und Gesang, Norbert Wallentin an der Harp und Andreas Hartl am Banjo vereinen seit 2010 ihre Talente.

Im Rathaus stehen unter anderem klassische und irische Bluegrassklänge, Oldtimesongs und eigens interpretierte Countrystandards am Programm. Auch ein Ausflug in den Irish Folk ist garantiert. Für Gäste wird es genug Möglichkeiten geben, das Tanzbein zu schwingen. In der Pause werden irisches Bier und weitere Erfrischungen angeboten.

Karten sind im Vorverkauf um 12 bei der Buchhandlung Schubert erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 14 Euro. Für Schüler und Schülerinnen, sowie Wehr- und Zivildiener kosten die Karten 7 Euro.