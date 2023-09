Reform mit Hürden: Wie sich die Polizei in NÖ verändern will

Sicherheitszentrum

„Alle damit befassten Kollegen“ sollen hier Aichberger zufolge in einem Turnus von fünf Jahren eine entsprechende modulartige Ausbildung absolvieren.

Wo sich dieses Center befinden wird, ist allerdings noch unklar. Möglicherweise wird es in Traiskirchen eine Art Übergangslösung geben, bis das neue Sicherheitszentrum in St . Pölten in Betrieb geht. Das kann aber noch einige Jahre dauern, weil sich dieses Projekt noch in der Planungsphase befindet.