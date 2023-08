Raubüberfall in Sieghartskirchen: Polizeiaufgebot sucht flüchtigen Täter

In Sieghartskirchen im Bezirk Tulln ist am Mittwoch eine Trafik Schauplatz eines Raubüberfalls gewesen. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Ein großes Polizeiaufgebot suchte um die Mittagszeit in der Region nach dem Täter.

Ein bewaffneter Mann soll zu Mittag in die Trafik gestürmt sein und Angestellte bedroht haben. Der Überfall ging zum Glück unblutig aus. Laut Polizei wurde bei dem Raub niemand verletzt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.