Schüsse in EKZ, wilde Flucht in einem Jaguar: 19-Jähriger verurteilt

Er sitzt nicht zum ersten Mal auf der Anklagebank, denn mit der Justiz hat der 19-Jährige schon mehrfach Bekanntschaft gemacht. Am Donnerstag wird der Tschetschene in Handschellen in das Landesgericht St. Pölten geführt. Er soll hinter einer Tat stecken, die für Schlagzeilen gesorgt hatte.