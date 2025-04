Urgestein der Lüfte starb bei Absturz in NÖ: Was Ermittler bereits wissen

Wie es zu dieser Tragödie kommen konnte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Eingebunden in die Erhebungen ist die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) und das Landeskriminalamt Niederösterreich.

Fest steht, dass der 76-Jährige beim Landen aus westlicher Richtung kurz vor 16 Uhr abstürzte. Das Ultraleichtflugzeug brannte völlig aus, für den Pensionisten, der als erfahrener Pilot galt, kam jede Hilfe zu spät.

Bürgermeister trauert um Fluglehrer

"Es muss etwas ganz Schlimmes passiert sein, ansonsten hätte er das Flugzeug sicher zu Boden gebracht", sagte Rainer Handlfinger, Bürgermeister von Ober-Grafendorf, am Mittwoch im Gespräch mit dem KURIER. Handlfinger war selbst einst Flugschüler bei dem St. Pöltner, den viele als echtes Urgestein in der Fliegerszene beschreiben.

Zeugen hatten am Mittwoch berichtet, dass das Ultraleichtflugzeug bereits in der Luft zu brennen begonnen habe. Doch diese Beobachtung dürfte nicht stimmen, denn aus Ermittlerkreisen heißt es, dass die Maschine erst nach dem Einschlag seitlich der Piste in Flammen aufging.