Kika/Leiner: Stadtchef bangt um Verwaltung in St. Pölten

Die Nachricht, dass Kika/Leiner österreichweit 23 seiner 40 Filialen schließen muss, schlug am gestrigen Dienstag ein wie eine Bombe. Rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, am Mittwoch meldeten die Inhaber schließlich auch noch Insolvenz an.

In Niederösterreich sollen die Standorte in Amstetten, Mistelbach, Horn und Stockerau geschlossen werden. Doch auch in St. Pölten ist die Bestürzung über diese Nachrichten groß.