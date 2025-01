Klima-Zeugnis für St. Pölten bringt "Ehrenbürgerschaft" für Gewessler

Fünf Jahre ist es nun her, dass sich mehr als ein Dutzend Bürgerinitiativen zur Klimahauptstadt 2024 zusammengeschlossen haben. Am vergangenen Donnerstag wurde nun Bilanz gezogen.

„Es war eine Berg- und Talfahrt“, berichtet Dieter Schmidradler, der unter anderem für die Organisation „Verkehrswende“ aktiv ist.

"Tiefpunkt"

„Ich erinnere mich an eine ganz dunkle Stunde im St. Pöltner Gemeinderat, als eine Petition mit 10.370 Unterschriften gegen den Straßenbau einfach vom Tisch gewischt wurde“, erzählt Schimdradler. Ein weiterer Tiefpunkt sei das grüne Licht für die Errichtung eines ÖAMTC-Hubschrauberlandeplatzes am nördlichen Waldrand des ehemaligen Garnisonsübungsplatzes in Völtendorf gewesen.

Dennoch, so der Aktivist, sei in der Landeshauptstadt auch der Turbo auf dem Weg in die Klimaneutralität gezündet worden.