Fastentuch im Dom heuer erstmals ein Kunstprojekt

Florian Nährer studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien sowie katholische Theologie an der Uni Wien. Auch in seinen bisherigen Arbeiten setzte sich Näherer immer wieder mit Glaubensinhalten auseinander.

Bereits Ende 2020 beauftragte Bischof Alois Schwarz den Künstler mit der Gestaltung des Fastentuchs und ließ ihm dabei freie Hand. Rund ein Jahr dauerte der anschließende Gestaltungsprozess.

Begonnen hat Nährer damit, sich zu fragen, was die Fastenzeit für ihn selbst bedeutet. „Die Fastenzeit ermöglicht uns eine Form von Freiheit, sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren“, so der Künstler. Nachdem der barocke Kirchenraum sich bereits immer einer ausgiebigen Dekoration erfreut, sollte nicht noch mehr hinzukommen. „Weniger war der Weg“, so Nährer. Nach längerer Suche entschied sich der Künstler für einen Stoff, „der sich sehr zurücknimmt, aber bei genauerer Betrachtung etwas sehr Spezielles ist“. Auf diesen Stoff stickte Näherer schließlich die Worte „Jesus Christus“.