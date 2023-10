Blätterwirbel startet: Literatur vom Feinsten in St. Pölten

Das diesjährige „Blätterwirbel“-Festival in St. Pölten wird am 5. Oktober von Isolde Charim eröffnet. Die jüngst mit dem „Tractatus“-Preis des Philosophicums Lech ausgezeichnete Publizistin wird eine Impulsrede halten und aus ihrem Werk „Die Qualen des Narzissmus“ lesen.

Bis einschließlich 31. Oktober stehen in der Landeshauptstadt unter anderem auch zwei Autorenporträts auf dem Programm, bespielt werden Veranstalterangaben zahlreiche Orte.

Im Fokus

Geografisch gesehen macht Charim im Stadtmuseum St. Pölten den Auftakt. Literarisches steht im Rahmen des Festivals aber etwa auch im Landestheater Niederösterreich, im Cinema Paradiso sowie in der Landesbibliothek im Fokus.

Die Autorinnen- und Autorenporträts sind im Landestheater diesmal Tanja Maljartschuk (13. Oktober) und Reinhard Kaiser-Mühlecker (21. Oktober) gewidmet. Am selben Ort wird Ilija Trojanow am 25. Oktober als Teil der Gesprächsreihe „Der utopische Raum“ seinen neuen Roman „Tausend und ein Morgen“ präsentieren. Am 7. Oktober wird Susanne Kristek (siehe Bild) aus ihrem Werk „Die nächste Depperte" lesen.

Ein Augenmerk des Festivals gilt auch kleinen Fans fesselnder Storys. Ein Kinderliteratur-Film-Special im Cinema Paradiso widmet sich Michael Ende, gezeigt werden „Die unendliche Geschichte“, „Momo“ sowie „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

