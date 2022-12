Beschäftigungsoffensive in NÖ kostet 46 Millionen Euro

„Rasches Handeln, damit Langzeitarbeitslosigkeit erst gar nicht entsteht, sowie ausreichend Beratungszeit, um Menschen, die schon ein Jahr oder länger arbeitslos sind intensiv unterstützen zu können“ seien laut Hergovich entscheidend, um Langzeitarbeitslosigkeit effektiv zu bekämpfen.

NÖ als Spitzenreiter

Voraussichtlich werden heuer 7.260 Personen ein Jahr oder länger arbeitslos gemeldet sein. Ende 2023 sollen es um 20 Prozent weniger sein, so das Ziel. Um dies zu erreichen, müsse man aber an einem Strang ziehen, sind sich die Sozialpartner AK NÖ-Präsident Markus Wieser und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker einig.

Diese Maßnahmen gegen die Langzeitarbeitslosigkeit hätten aber bereits jetzt schon Wirkung gezeigt: „Die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt in Niederösterreich fast drei Mal so schnell wie im Rest Österreichs“, so Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 konnten 2.550 Personen wieder in Beschäftigung gebracht werden. In ganz Österreich waren es 1.330 Personen.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: