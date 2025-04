Autodiebstähle in St. Pölten aufgeklärt: Zwei Jugendliche in Haft

Eine spektakuläre Serie von Autodiebstählen, Kennzeichentausch und Fahrerflucht beschäftigt seit Ende Februar die Polizei in Niederösterreich und Wien.

Am 27. Februar 2025 wurde ein Pkw aus einer Tiefgarage in St. Pölten gestohlen. Nur wenig später tauchten die Kennzeichentafeln des Wagens am Donauufer in Wien-Floridsdorf auf – gestohlen wurden dort im Gegenzug die Kennzeichen eines geparkten Fahrzeugs.

Am 12. März verursachten die Täter mit dem gestohlenen Wagen einen Unfall in Stockerau und begingen Fahrerflucht. Dabei verloren sie eines der manipulierten Kennzeichen – und besorgten sich umgehend neue. Am 17. März versuchten Polizisten in Stockerau, das gestohlene Fahrzeug zu kontrollieren. Der Lenker ergriff zu Fuß die Flucht, im Auto fanden die Beamten sämtliche gestohlenen Kennzeichen. Der Wagen wurde sichergestellt. Ein Täter stellte sich Erste Hinweise kamen am 20. März, als sich ein 16-jähriger Wiener bei der Polizei stellte. Er gestand nicht nur den Diebstahl des Pkws in St. Pölten, sondern auch einen weiteren Coup in der Nacht auf den 7. März – ebenfalls in der nö. Landeshauptstadt. Auch dieses Auto war bereits aufgefunden worden.

Der mutmaßliche Lenker, ebenfalls 16 Jahre alt, wurde am 21. März in Wien festgenommen. Ein weiterer Komplize (17) wurde am 11. April in Wien gefasst. Er verweigerte die Aussage. Beide befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Der dritte Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt.