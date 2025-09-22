Einsatz in NÖ: Polizei stoppt überladenen Autotransporter auf der S5

Ein ungewöhnlicher und gefährlicher Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag auf der S5 in Fahrtrichtung Tulln . Gegen 21 Uhr bemerkte eine Streife der Autobahnpolizei Krems einen Autotransporter, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Kraftwagenzug – bestehend aus einem Lkw mit aufgeladenem Pkw und einem Anhänger mit zwei weiteren Fahrzeugen – wurde mithilfe eines Zurrgurts von einem zweiten Lkw abgeschleppt. Beide Fahrzeuge wurden schließlich in einer Pannenbucht auf der S33 im Gemeindegebiet von Grafenegg angehalten.

Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen

Der Lenker des abschleppenden Kleintransporters, ein 35-jähriger rumänischer Staatsbürger, besaß keine gültige Lenkberechtigung.