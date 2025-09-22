Unfall bei St. Pölten: Auto landet im Straßengraben, Fahrer verletzt

Kein ruhiger Montagmorgen für die Feuerwehr Statzendorf im Bezirk St. Pölten .

Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein Autolenker auf der L100 in Fahrtrichtung Weidling die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und in den Straßengraben gefahren war.

Lenker wurde bei dem Unfall verletzt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung aus und führte gemeinsam mit der Polizei die Bergung des Unfallwagens durch. Bereits nach rund 30 Minuten war der Einsatz abgeschlossen, und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.