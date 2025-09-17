Einsatz bei St. Pölten: Traktor mit Güllefass geht in Flammen auf

Dichter Rauch war bereits von weitem sichtbar, als die Feuerwehr Statzendorf gemeinsam mit sechs weiteren Wehren alarmiert wurde.

Gefährlicher Einsatz Mittwochvormittag im Bezirk St. Pölten : In der kleinen Ortschaft Anzenberg stand plötzlich ein Traktor samt Güllefass in Flammen.

Die Einsatzkräfte rückten sofort mit zwei Tanklöschfahrzeugen aus. "Vor Ort haben wir sofort mit der Brandbekämpfung begonnen", heißt es. Unterstützt wurden die Statzendorfer Kameraden von der Feuerwehr Herzogenburg, die die Wasserversorgung sicherstellte.

Einsatz dauerte eineinhalb Stunden

Ein Atemschutztrupp kämpfte sich durch die Hitze an den Brandherd vor. Mit dem Rüstlöschfahrzeug wurde zusätzlich Löschwasser an die Einsatzstelle gebracht. Nach rund einer Stunde gelang es den Feuerwehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Der Traktor selbst konnte wurde ein Raub der Flammen, die Brandermittlungen führt nun die Polizei. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.