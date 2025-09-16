Niederösterreich

Kühlschrank völlig ausgebrannt: St. Pöltner Wehren rückten zu Küchenbrand aus

Küchenbrand St. Pölten-Stattersdorf
Die Kameraden von drei Feuerwehren brachten den Gebäudebrand rasch unter Kontrolle.
16.09.25, 19:26
Kommentare

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stattersdorf waren am Dienstagvormittag (16. September) gemeinsam mit den Wehren St. Pölten-Wagram und St. Pölten-Stadt bei einem Gebäudebrand in Stattersdorf im Einsatz.

Rauch qualmte aus Fenster: Großbrand in St. Pöltner Wohnhausanlage verhindert

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen Küchenbrand vor. Ein Atemschutztrupp brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Für klare Sicht und für frische Luft in der Wohnung sorgten zwei Druckbelüfter, die bei der Brandbekämpfung ebenfalls zum Einsatz kamen. 

Rauchvorhang hielt Fluchtwege frei

Damit sich der Rauch nicht ins Stiegenhaus ausbreitete, wurde vor dem Betreten ein Rauchvorhang gesetzt. "Eine wichtige Maßnahme, um Fluchtwege für Bewohner und Einsatzkräfte frei zu halten", wie es im Bericht der FF St. Pölten-Stattersdorf heißt.

Küchenbrand St. Pölten-Stattersdorf

Drei Feuerwehren rückten zu einem Küchenbrand aus. 

Küchenbrand St. Pölten-Stattersdorf

Drei Feuerwehren rückten zu einem Küchenbrand aus. 

Küchenbrand St. Pölten-Stattersdorf

Drei Feuerwehren rückten zu einem Küchenbrand aus. 

Küchenbrand St. Pölten-Stattersdorf

Drei Feuerwehren rückten zu einem Küchenbrand aus. 

Der völlig ausgebrannte Kühlschrank wurde aus der Wohnung ins Freie gebracht und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen. Nach Abschluss aller Arbeiten konnte die Wohnung wieder an die Bewohner: mit dem Hinweis, sie nicht ohne Schutzmaßnahmen zu betreten, übergeben werden.

(kurier.at, safran)  | 

Kommentare