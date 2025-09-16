Kühlschrank völlig ausgebrannt: St. Pöltner Wehren rückten zu Küchenbrand aus

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stattersdorf waren am Dienstagvormittag (16. September) gemeinsam mit den Wehren St. Pölten-Wagram und St. Pölten-Stadt bei einem Gebäudebrand in Stattersdorf im Einsatz.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen Küchenbrand vor. Ein Atemschutztrupp brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Für klare Sicht und für frische Luft in der Wohnung sorgten zwei Druckbelüfter, die bei der Brandbekämpfung ebenfalls zum Einsatz kamen.

Rauchvorhang hielt Fluchtwege frei

Damit sich der Rauch nicht ins Stiegenhaus ausbreitete, wurde vor dem Betreten ein Rauchvorhang gesetzt. "Eine wichtige Maßnahme, um Fluchtwege für Bewohner und Einsatzkräfte frei zu halten", wie es im Bericht der FF St. Pölten-Stattersdorf heißt.