Hoffen auf Einigung im erbitterten Streit um Bauprojekt in Breitenfurt

Kein anderes Thema hat in Breitenfurt (Bezirk Mödling) in den vergangenen Monaten für derart emotionale Debatten gesorgt, wie ein mögliches Bauprojekt auf einer Wiese im Ortszentrum. Wohnungen und ein Ärztezentrum könnten dort nach den Wünschen der Grundstückseigentümerin entstehen. Doch in einer Volksbefragung im vergangenen Jahr wurde das Vorhaben mehrheitlich abgelehnt. Neuer Anlauf Auch in der Ortspolitik hat die Diskussion für tiefe Gräben zwischen der ÖVP um Bürgermeister Wolfgang Schredl einerseits und den Grünen sowie der neu formierten Bürgerliste auf der anderen Seite gesorgt. Die Neos wollen nun neuen Schwung in die Gespräche bringen und laden daher heute, Montag zu einem Runden Tisch zum Thema.

Man fürchte um die Gesundheitsversorgung im Ort, begründet Gemeinderätin Elisabeth Babnik: „Bis April 2026 muss das Projekt für ein Primärversorgungszentrum eingereicht sein, sonst verfällt die zugesagte EU-Förderung.“ Der Betreiber würde Breitenfurt in diesem Fall verlassen, ist sie sicher. "Alibihandlungen" Bisher habe es lediglich „Alibihandlungen“ gegeben, kritisiert Babnik: „Wie leerstehende Grundstücke vorzuschlagen, die eindeutig nicht infrage kommen, oder Zeitverzögerungstaktik, weil Fakten wiederholt mit unterschiedlichen Gesprächspartnern geklärt werden, obwohl diese am Tisch liegen. Wir müssen zu einem ehrlichen, offenen Dialog kommen.“