Im Rückreiseverkehr: Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der S6 in Richtung Wien

Im starken Rückreiseverkehr ereignete sich am Sonntag auf der S6 in Fahrtrichtung Wien, kurz vor Beginn einer Baustelle, ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Bereits die Anfahrt der Einsatzkräfte habe sich aufgrund des dichten Verkehrs als schwierig dargestellt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt in einer Aussendung. Mehrere Fahrzeuge standen quer, in kurzer Zeit bildete sich erheblicher Rückstau, wird berichtet.