Im Rückreiseverkehr: Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der S6 in Richtung Wien
Im starken Rückreiseverkehr ereignete sich am Sonntag auf der S6 in Fahrtrichtung Wien, kurz vor Beginn einer Baustelle, ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.
Bereits die Anfahrt der Einsatzkräfte habe sich aufgrund des dichten Verkehrs als schwierig dargestellt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt in einer Aussendung. Mehrere Fahrzeuge standen quer, in kurzer Zeit bildete sich erheblicher Rückstau, wird berichtet.
Am Einsatzort angelangt wurden drei verletzte Personen, darunter ein Kind, durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, heißt es. Anschließen wurden ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt und die Befahrbarkeit der Straße wiederhergestellt. Insgesamt dauerte der Einsatz drei Stunden, gegen 22 Uhr konnte er beendet werden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr.
Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz, der Notarzt, der Arbeiter-Samariter-Bund, die ASFINAG sowie die Autobahnpolizei im Einsatz.
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