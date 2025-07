Rückkehr des Optimismus bei Niederösterreichs Unternehmen

„Wir sehen im Vergleich zum Vorjahr eine grundsätzliche Verbesserung , aber weiter auf einem schwierigen Niveau“, fasst WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die Ergebnisse des Stimmungs-Barometer zusammen. Zwar rechnen 34,4 Prozent der befragten Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen – ein klarer Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahreswert von 21,9 Prozent. Doch die strukturelle Unsicherheit bleibt: Rund 27,5 Prozent der Betriebe erwarten weiterhin Rückgänge, auch wenn sich dieser Anteil seit Sommer 2024 fast halbiert hat.

Noch deutlicher ist die positive Wende bei der Auftragserwartung : 35 Prozent der Unternehmen hoffen auf eine verbesserte Auftragslage – mehr als eine Verdreifachung im Vergleich zum Sommer 2024. Damals glaubten nur 11,2 Prozent an Besserung. Auch der Pessimismus nimmt ab: Nur noch 26,8 Prozent rechnen mit sinkenden Aufträgen , ein signifikanter Rückgang gegenüber 45,7 Prozent im Vorjahr.

Seine Forderungsliste ist klar: Senkung der Lohnnebenkosten, Abbau übermäßiger Bürokratie sowie leistungsfreundliche steuerliche Anreize für Überstunden und längeres Arbeiten – insbesondere auch in der Pension. Das Steuersystem dürfe nicht weniger Arbeiten, sondern müsse Vollzeit und Arbeiten in der Pension belohnen.

Investitionsflaute trotz Zukunftsfokus

Ein besonders kritischer Bereich bleibt das Investitionsverhalten der Unternehmen. Auch wenn sich vereinzelt neue Projekte ankündigen – mit Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung – herrscht insgesamt noch Zurückhaltung. Rund 30 Prozent der Betriebe geben an, derzeit keine Investitionen zu planen. „Wir brauchen ein Umfeld, das Investitionen fördert – sowohl in der Wirtschaft als auch im privaten Bereich“, so Ecker.