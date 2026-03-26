Rotes Kreuz Niederösterreich gewinnt Ö3-Podcast-Award
Von Laura Pusker
Mit „Am Berufungsort" hat das Rote Kreuz Niederösterreich den Ö3-Podcast-Award in der Kategorie „Corporate Podcast" gewonnen. Die Produktion rückt jene Menschen in den Mittelpunkt, die bei Einsätzen oft im Hintergrund bleiben, und erzählt deren Geschichte.
Was bleibt, wenn der Einsatz vorbei ist
Im Fokus stehen dabei nicht nur spektakuläre Ereignisse, sondern auch deren Folgen. Eine Spezial-Doppelfolge zur Krisenintervention widmet sich unter anderem dem Grubenunglück von Lassing, der Lawinenkatastrophe von Galtür sowie dem Amoklauf in Graz. Dabei wird deutlich, wie tief solche Ereignisse nachwirken, für Betroffene ebenso wie für Einsatzkräfte.
Der Podcast setzt auf persönliche Gespräche und Erfahrungsberichte, ergänzt durch Archivaufnahmen. So entsteht ein unmittelbarer Zugang zu Themen, die sonst oft nur am Rande wahrgenommen werden. Gleichzeitig zeigt die Serie, wie sich die Krisenintervention in Österreich über die Jahre professionalisiert hat.
"Bestätigung"
Produzent Florian Schodritz verfolgt dabei das Ziel, echte Geschichten authentisch und respektvoll hörbar zu machen. „Dass wir dafür nun mit dem Ö3-Podcast-Award ausgezeichnet wurden, ist eine unglaubliche Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Schodritz. Ein zentrales Anliegen ist es auch, die Bedeutung der Freiwilligenarbeit im Roten Kreuz sichtbar zu machen.
Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch des Roten Kreuzes Niederösterreich, neue Wege in der Kommunikation zu gehen und gesellschaftlich relevante Themen einem breiten Publikum näherzubringen.
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