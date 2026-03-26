Rotes Kreuz Niederösterreich gewinnt Ö3-Podcast-Award

Von Laura Pusker

Mit „Am Berufungsort" hat das Rote Kreuz Niederösterreich den Ö3-Podcast-Award in der Kategorie „Corporate Podcast" gewonnen. Die Produktion rückt jene Menschen in den Mittelpunkt, die bei Einsätzen oft im Hintergrund bleiben, und erzählt deren Geschichte.

Was bleibt, wenn der Einsatz vorbei ist

Im Fokus stehen dabei nicht nur spektakuläre Ereignisse, sondern auch deren Folgen. Eine Spezial-Doppelfolge zur Krisenintervention widmet sich unter anderem dem Grubenunglück von Lassing, der Lawinenkatastrophe von Galtür sowie dem Amoklauf in Graz. Dabei wird deutlich, wie tief solche Ereignisse nachwirken, für Betroffene ebenso wie für Einsatzkräfte.