Rotes Kreuz Niederösterreich: 35 Jahre Notarzt im Dienst

Hans Ebner, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich betont: „Das Rote Kreuz ist da, wenn es gebraucht wird – 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag." Heute eine Selbstverständlichkeit, vor 35 Jahren ein Vorreiterprojekt. Die Geschichte der Notfallversorgung reicht zurück in die 1970er-Jahre. Erste mobile Notärzte, sogenannte „Klinik-Mobile“, wurden von Gemeindespitälern eingesetzt. In den 1980ern entstanden erste feste Stützpunkte in Städten wie Amstetten oder Wiener Neustadt, betrieben in Eigenregie der Bezirksstellen und Spitäler.