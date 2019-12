Rettungskette im Landhaus rettet Mann das Leben

„Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, sie übernehmen über ihre eigentliche Tätigkeit hinaus weitere Verantwortung. Dieser Wille professionell zu Helfen zeigt sich sowohl in der Leitstelle, als auch direkt am Patienten“, erklärt Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer von Notruf NÖ.

Rasche Hilfe für Weg in die Normalität

Der rasche Einsatz war ein wichtiger Baustein in der Rehabilitation des jungen Mannes. Er konnte bereits wenige Wochen wieder in sein normales Leben zurückkehren. Kurios gestaltete sich das erste Wiedersehen, zwischen Rettern und dem Geretteten.

Denn wie es der Zufall will, trafen sich die First Responder und ihr ehemaliger Patient im Gebäude von Notruf NÖ, jeder bei seiner Arbeit. Die professionellen Ersthelfer in ihrer normalen Bürotätigkeit und der junge Mann kam, um zu reinigen.