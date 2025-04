Erster Einsatz der Flugrettung am Gelände des Sicherheitszentrums in Haag

Im Sommer des Vorjahres von Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz bezogen und im Herbst von Innenminister Gerhard Karner feierlich eröffnet, kam es Freitagnachmittag im neuen Sicherheitszentrum der Stadt Haag (Bezirk Amstetten) zu einer Premiere. Ein höchst dringender Patiententransport erforderte die erstmalige Landung des Rettungshubschraubers am Gelände des Sicherheitszentrums.

Nach der Alarmierung zu einer Patientin, die neurologische Auffälligkeiten hatte, war Handlungsbedarf gegeben. Die im Dienst befindlichen Rotkreuz-Sanitäter und auch die in Haag stationierte ACN (Acute Community Nurse) hätten rasch erkannt, dass ein schneller Abtransport der Patientin in eine geeignete Klinik notwendig sei, berichtete das Rote Kreuz Haag.

Rascher Weitertransport

Also entschloss man sich, die Frau von der Sicherheitszentrale aus per Flugrettung in eine Klinik weitertransportieren zu lassen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und der ÖAMTC-Flugrettung funktionierte bei dem Einsatz einwandfrei und die Patientin konnte schnellstmöglich vom C15 abgeholt werden.