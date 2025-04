Defekte Akkuzelle löste Brand in Müll-Umladestation in Zwettl aus

Eine defekte Akkuzelle hat nach Polizeiangaben vom Freitag einen Lagerhallen-Brand in einer Müll-Umladestation am Vortag in Zwettl verursacht. Das Feuer war in der Ortschaft Kleinschönau in einem Gebäude ausgebrochen, in dem sich Elektroschrott, Batterien und Altspeiseöle befanden. Etwa 120 Mitglieder von 14 Feuerwehren standen im Einsatz, berichtete die FF Zwettl auf ihrer Webseite. Es entstand Schaden in sechsstelliger Höhe.