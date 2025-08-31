Zu Besuch im "Grünen Baum": Der Platzhirsch im Wild-Wechsel-Land

von Achim Schneyder Als der inzwischen 43-jährige Christian Donhauser noch ein Bursch war, gab’s in der heute etwas mehr als 2.500 Einwohner zählenden Marktgemeinde Kirchberg am Wechsel 16 Gasthäuser. Sechzehn! Übriggeblieben sind drei. Und von denen ist Mitte Juli zu allem Überdruss auch noch eines ausgebrannt und muss erst wieder generalsaniert werden. „Das war natürlich selbst für alle nicht direkt Betroffenen ein Schock“, sagt Christian, seines Zeichens in neunter Generation Herr über das seit dem Jahr 1650 bestehende Wirtshaus „Grüner Baum“. Dass der „Grüne Baum“ nun der Platzhirsch hier im Wechselland ist, liegt gewissermaßen auf der Hand, war aber in Wahrheit auch schon früher der Fall. Und das lag und liegt nicht zuletzt an der Qualität der Küche, in der Wild eine zentrale Rolle spielt. Ganzjährig wohlgemerkt. „Mein Papa Karl ist begeisterter Jäger, außerdem betreiben wir eine eigene Jagdwirtschaft“, sagt der Junior. „Und der Opa war g’lernter Fleischhauer. Aus seiner Zeit stammt auch die Fleischbank, die wir heute noch nützen. Hier brechen wir das Wild auf, zerwirken es, und die edlen Teile kommen dann in unterschiedlichster Form auf die Speisekarte, und aus den weniger edlen stellen wir Wildwürste her.“

Rehfilet und Laberl vom Reh: Beides ein absoluter Traum.



Während ich nun in den Genuss eines großartigen Rehfilets und eines fast noch großartigeren faschierten Rehlaberls komme, perfekt begleitet von vortrefflichen Erdäpfelgnocchi und Steinpilzen, leistet mir der Hausherr und Küchenchef Gesellschaft. „Weißt“, sagt Christian, „es gab bei mir recht früh eine Phase, da hatte ich vom Küchenalltag zwischenzeitlich genug. 2008 war das, also hab’ ich beim Verein Arche Noah im Kamptal ein Praktikum als Gemüsegärtner gemacht. Das war dann vor allem deswegen ein absoluter Glücksfall, weil ich zwar keine neue Bestimmung gefunden hab’, dafür aber ist mir dort meine heutige Frau Magdalena über den Weg gelaufen.“

Fakten Wo?

2880 Kirchberg am Wechsel, Markt 55, Tel.: 02641/2254, wirtshaus-gruenerbaum.at. Wann?

Mi. bis Sa. 9 bis 14 und 17 bis 22 Uhr,

So 9 bis 15 Uhr. Was und wie viel?

Vorspeisen: „Wilde Vario“ (Rehbutter- schnitzel, Wildsulz, Rehparfait, Roh- schinken, Wild- wurst) 17,90 €,

Knusperrolle gefüllt mit Glasnudeln, Ge-müse und Garnelen, Mangomayo 14,90 €. Hauptspeisen: Alt-Wiener Zwiebelrost- braten 19,50 €, gebackenes Karree (Schwein) 16,50 €, Zucchini Cordon Bleu 18,50 €.

Nachspeisen von Seniorchefin Maria nach Angebot. Warum?

Weil’s ein echtes Landgasthaus mit uralter Schank und klassischer, aber

auch innovativer Küche ist. Feine Weine und eigene Schnäpse und zum Glück auch fünf Gästezimmer.

Aus nah und fern 2011 – und mit Magdalena an seiner Seite, die ursprünglich aus Bayern stammt –, hat er schließlich den elterlichen Betrieb übernommen. „Für sie war vor allem unser 1.600 Quadratmeter großer Gemüseacker ein regelrechtes Paradies, darum gab’s in meiner Küche fast nur hauseigene Produkte“, erzählt Christian. Inzwischen ist das ein bisserl anders, denn die Geburt der Tochter und des Sohnes – heute zehn und sieben Jahre alt und, was den Vater ein klein bisserl verwundert, aus freien Stücken Vegetarier – hatte Einfluss auf den beruflichen Alltag. „Der Acker wurde Magdalena einfach zu viel, drum ist sie jetzt, wenn die Kinder in der Schule sind, im Service. Allerdings gibt’s ganz in der Nähe zwei Bio-Gemüsebauern, die mindestens ebenso gute Qualität garantieren.“ Wie überhaupt so gut wie fast alles aus „ganz in der Nähe“ kommt. Bloß so mancher Einfluss nicht. „Unsere Reisen nach Asien haben kulinarisch großen Eindruck bei mir hinterlassen“, sagt Christian und nennt als Beispiel für so ein „Mitbringsel“ (s)ein Gericht „Wilder Wok“, das fast schon als Wirtshausklassiker in Kirchberg im Herzen des Feistritztals gilt: „Reh in süß-saurer Sauce mit Wok-Gemüse, Thai-Basilikum und Jasminreis. Ganz was Feines… Außerdem gibt’s bei uns immer zwei, oft sogar drei vegetarische Gerichte, aktuell etwa Erdäpfel-Bergkäslaberl mit einer Schwammerlsauce.“ Nun betritt Papa Karl den Schankraum mit dem alten Bretterfußboden, den holzvertäfelten Wänden und den Butzenglasfenstern und gönnt sich ein Bier. „Als mein Vater der Chef war, hatten wir oft von Mai bis September Sommerfrischler aus Wien im Haus, entsprechend viele Zimmer gab’s“, erinnert sich Karl. „Heute sind’s noch fünf. Was ich damit sagen will: Man kann die Abende bei uns genießen, ohne noch ins Auto steigen zu müssen.“

Wo die klassische Rindsuppe viele Stunden lang köchelt…


