Zu Besuch im "Gasthaus Jell": Wie die Mutter, so der Sohn

Vom Lehrling zum Liebling

Am 1. Jänner 2024 hat Laurent offiziell übernommen, zuvor war er schon knapp zwei Jahre Mitglied der Küchenbrigade. An seiner Seite Lisa, die einst als Koch/Kellner-Lehrling zum Jell gekommen und als Laurents Lebensgefährtin geblieben ist. „Die beiden machen das toll. Er am Herd, sie draußen im Service“, sagt Ulli, dann gibt sie dem Sohnemann ein Bussl und verabschiedet sich Richtung Spanien.

„Groß sind sie schon, die Fußstapfen“, sagt Laurent, als die Mutter weg ist. „Aber die Mama lässt mich meinen eigenen Weg gehen, und auf diesem Weg weiche ich den Fußstapfen ein bisserl aus. Aber natürlich frag’ ich sie immer wieder um Rat, weil ihre Erfahrung absolut unbezahlbar ist. Ich bin sehr stolz auf sie.“ Wie auch sie auf ihn, zumindest hat sie das vorher ganz nebenbei gesagt.

„Ein Blick in die Speisekarte?“, fragt Laurent. „Nur allzu gern“, sage ich. Blöd nur, dass heute nicht Samstag ist, denn mein Tiroler Freund Michel hat mir jüngst von einem Schweinsbraten mit Erdäpfelknödeln vorgeschwärmt, den er hier irgendwann gegessen hat. Aber den gibt’s nur am Samstag. „Was versäum’ ich?“, frag’ ich. „Schopf, weil der entsprechend durchzogen ist, aber nicht so fett wie der Bauch und nicht so trocken wie das Karree, dazu ein Kümmelsafterl und, wie ich finde, perfekte Waldviertler Knödel.“ „Und was macht die perfekt?“ „Auf ein Kilo gekochte Erdäpfel nehm ich 200 Gramm Kartoffelstärke, Salz und ein bisserl Öl. Mehr nicht. Was aber ganz wichtig ist: Immer gekochte Erdäpfel vom Vortag, da werden die Knödel viel weniger gummig.“ Wieder was gelernt …