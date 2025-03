Ausstellung: Die vielen Facetten religiöser Rituale

„Wie im Himmel, so auf Erden. Wie auf Erden, so im Himmel?“ Unter diesem Motto wurde die neue Sonderausstellung des „museumkrems“ feierlich eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit wurde ein Konzept entwickelt, das historische und zeitgenössische Perspektiven miteinander verbindet. Dabei setzt man sich mit den vielfältigen Facetten religiöser Kunst auseinander.

Die Ausstellung thematisiert in sieben Stationen den Einfluss religiöser Praktiken auf den Alltag und zeigt, wie diese im Wandel der Zeit fortbestehen oder sich verändern und welche Rolle sie in einer säkularisierten Gesellschaft spielen. Durch die Kombination von Exponaten aus der Sammlung des „museumkrems“ und zeitgenössischen Kunstwerken soll ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart entstehen.

Unerklärliches

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit „IMAREAL“. Sie vereint historische Objekte aus der Sammlung des Museums mit zeitgenössischer Kunst und regt dazu an, sich mit grundlegenden Fragen zu beschäftigen: Wie gingen und gehen wir mit dem Unerklärlichen um? Wie können wir Sinn in scheinbar Sinnlosem finden? Was kann uns in Krisenzeiten helfen, Sicherheit zu finden?