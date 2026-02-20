"Stütze" der NÖ Wirtschaft: Bekannte Gesichter bei Jubiläum von Leitbetrieb

Wenn es um Wohnbau, Beton oder Recycling geht, ist der Name Reiterer seit 25 Jahren untrennbar mit der NÖ Wirtschaft verbunden. Ein bekannter Leitbetrieb aus dem Bezirk Wiener Neustadt feierte Donnerstagabend mit einem Festakt am neuen Firmenstandort in Bad Fischau-Brunn sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Als Ehrengäste gratulierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner der Reiterer GmbH von Bernd und Christian Reiterer zum Geburtstag.

Feier zum 25-jährigen Firmenjubiläum

Die Landeshauptfrau hob die Bedeutung regionaler Leitbetriebe für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich hervor. "Die Firma Reiterer steht seit 25 Jahren für Qualität, Verlässlichkeit und unternehmerischen Mut. Solche Betriebe sind das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich“, sagte Mikl-Leitner. Wirtschaftlich herausfordernde Zeiten Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten seien Innovationskraft und Investitionsbereitschaft entscheidend: "Wer erfolgreich bleiben will, muss sich weiterentwickeln und investieren – Reiterer ist dafür ein starkes Beispiel.“ Der Platzhirsch für Transportbeton, Erbau, Kies und Abbruch wurde 2001 gegründet und ist heute mit 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber in der Region, würdigten die anwsenden Politiker bei der Feier Donnerstagabend.

Die Firma Reiterer beim Ausbaggern des Föhrensee in Wiener Neustadt.