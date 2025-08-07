Kultur aus dem Reich der Mitte: Hoher China-Besuch in Wiener Neustadt

Eigentlich befindet sich das Stadttheater Wiener Neustadt aktuell in der Sommerpause. Dennoch wurde die Kulturstätte diese Woche für einen besonderen Anlass zur Bühne für den internationalen Kulturaustausch mit China.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alexschwarzphotography Stadttheater-Chefin Maria Großbauer führte durch das Haus

Im Rahmen des Projekts "2025 Wiener Neustadt & Vienna Danube International Music Festival“ machte eine 70-köpfige Delegation aus China, darunter 59 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren, während ihres Österreich-Besuchs Station in Wiener Neustadt. Begleitet von hochrangigen Vertretern aus Politik und Bildung verbrachten die jungen Gäste zwei ereignisreiche Tage in Wiener Neustadt. Rathaus-Besuch Höhepunkt des chinesisch-niederösterreichischen Kulturaustausches war die feierliche "Signing Ceremony“ (zur Förderung des Kulturaustausches) im Stadttheater am Mittwoch - im Beisein der chinesischen Botschafterin Qi Mei sowie Gao Yan, dem Konsularattaché der Botschaft. Zuvor besuchte die Botschafterin gemeinsam mit Stadttheater-Chefin Maria Großbauer im Rathaus Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alexschwarzphotography Vorführung von Kindern aus Ningbo

Pünktlich zum 230-jährigen Jubiläum des Stadttheaters wurde das Haus nach fast dreijährigem Umbau (Kostenpunkt 14,5 Millionen Euro exkl. Steuer) im Vorjahr feierlich eröffnet. Die Delegation zeigte sich angetan vom Ambiente in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten.

Kinderchor aus Ningbo Nach einer Aufführung des Kinderchors aus Ningbo im Theater, kam es der Hauptbühne zum symbolischen Akt: die Unterzeichnung eines Dokuments, das die Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Wiener Neustadt und den chinesischen Städten Ningbo und Harbin markiert. Begleitet wurde die "Signing Ceremony" von Vertretern aus Politik, Kultur und Bildung: mit dabei unter anderem Vizebürgermeisterin Erika Buchinger, die Gemeinderäte Christian Hoffmann und Christian Filipp, Sonja Schärf-Stangl von der Bildungsdirektion NÖ, Cordula Schröck von der Josef Matthias Hauer-Musikschule, Katharina Schick, Kuratorin des Stadttheaters, Zhang Jun, Vorsitzender der Ningbo Youth Federation und einige andere.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alexschwarzphotography "Signing Ceremony" auf der Bühne des Stadttheaters

Konzert mit der Hauer-Musikschule Am Mittwoch wurde das Programm mit einem gemeinsamen Konzert der Kinder- und Jugendgruppen aus Ningbo und der Josef Matthias Hauer-Musikschule in den Kasematten fortgesetzt. Stadttheater-Chefin Maria Großbauer zeigte sich begeistert: "Es ist uns eine große Freude, das Stadttheater auch im Sommer für so eine schöne Begegnung zu öffnen. Die Musik ist eine universelle Sprache – und unsere Bühne ein Ort, an dem sie Brücken schlagen kann.“