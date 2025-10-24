Regional und rund um die Uhr einkaufen

41 Dorfladenbox-Standorte gibt es bereits, der neueste steht in Bad Vöslau beim Weingut Schlossberg in der Waldandachtstraße. Betrieben wird er von Markus Wertek und Claudia Burger.

Wie gewohnt ist das Motto „Aus der Region für die Region“, doch die beiden setzen bei der Bad Vöslauer Dorfladenbox noch eins drauf und bieten mit einem Doppelcontainer noch mehr Platz für regionale Produkte. Betont wird, dass alle Produkte (derzeit 675) zu 100 Prozent aus der Region stammen. Das reicht von der Weidegans über Harrer-Eis, Fleisch, Wild und Fisch bis zu Mehlspeisen und Wein.