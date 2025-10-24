Regional und rund um die Uhr einkaufen
41 Dorfladenbox-Standorte gibt es bereits, der neueste steht in Bad Vöslau beim Weingut Schlossberg in der Waldandachtstraße. Betrieben wird er von Markus Wertek und Claudia Burger.
Wie gewohnt ist das Motto „Aus der Region für die Region“, doch die beiden setzen bei der Bad Vöslauer Dorfladenbox noch eins drauf und bieten mit einem Doppelcontainer noch mehr Platz für regionale Produkte. Betont wird, dass alle Produkte (derzeit 675) zu 100 Prozent aus der Region stammen. Das reicht von der Weidegans über Harrer-Eis, Fleisch, Wild und Fisch bis zu Mehlspeisen und Wein.
Man möchte gemeinsam mit derzeit 58 Produzentinnen und Produzenten die regionale Vielfalt sichtbar machen – „gemeinsam geht es leichter und regionaler“. Die beiden Betreiber sind auch selbst mit ihren Produkten vertreten: Markus Wertek bietet hier Weine und Traubensäfte aus seinem Weingut Schlossberg an, Claudia Burger süße Köstlichkeiten aus ihrem Dessertatelier. „Mit der Dorfladenbox ermöglichen wir es den Bürgern der Umgebung, die Erzeugnisse der umliegenden Landwirte zentral an einem Ort zu kaufen. Neben der Unterstützung der ansässigen Bauern müssen die Bad Vöslauer nicht mehr in die umliegenden Orte fahren, um Produkte des täglichen Bedarfs zu kaufen.“
Bargeldlos
Zur Eröffnung gratulierten Daniela Wallner von der Dorfladenbox-Familie, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz und Bürgermeister Christian Flammer. Eingekauft werden kann rund um die Uhr, man benötigt ein kostenloses Kundenkonto und die Dorfladenbox-App. Über diese erfolgt auch die Bezahlung. www.dorfladenbox.com
