Rauchsäule am Himmel: Traktor in NÖ stand lichterloh in Flammen

Die Rauchsäule war von weitem sichtbar. Samstagfrüh wurden die Feuerwehren Purgstall , Feichsen und Scheibbs zu einem Traktorbrand in Purgstall an der Erlauf alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Traktor auf einer Wiese bereits lichterloh in Flammen . Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 42 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

Der Traktor stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, waren laut Feuerwehr mehrere Atemschutztrupps sowie Wasserleitungen notwendig.

Waldbrand verhindert

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz Scheibbs sowie die Polizei vor Ort. Darüber hinaus war die zuständige Behörde anwesend, um die Lage zu beurteilen.