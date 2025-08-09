Ungewöhnlicher Einsatz in NÖ: Porsche ohne Fahrer gefunden

Die Polizei in Neunkirchen sucht derzeit nach dem Fahrer eines Porsches.

Am Samstagvormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Vorfall gerufen: Am Pannenstreifen der S6 stand ein beschädigter Porsche mit Schweizer Kennzeichen.

Polizei sucht nach Besitzer Die Ölwanne des Autos war aufgerissen, Betriebsstoffe traten aus. Von einem Fahrer oder Insassen fehlte jede Spur.

