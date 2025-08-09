Neunkirchen

Ungewöhnlicher Einsatz in NÖ: Porsche ohne Fahrer gefunden

Ein hochpreisiger Porsche mit Schweizer Kennzeichen stand beschädigt an der S6. Vom Fahrer fehlte jede Spur.
09.08.25, 11:15
Die Polizei in Neunkirchen sucht derzeit nach dem Fahrer eines Porsches

Am Samstagvormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Vorfall gerufen: Am Pannenstreifen der S6 stand ein beschädigter Porsche mit Schweizer Kennzeichen

Polizei sucht nach Besitzer

Die Ölwanne des Autos war aufgerissen, Betriebsstoffe traten aus. Von einem Fahrer oder Insassen fehlte jede Spur.
Feuerwehr Neunkirchen-Stadt

Der Porsche wurde vom Pannenstreifen entfernt. 

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, band ausgelaufene Betriebsmittel und verhinderte so eine weitere Umweltgefährdung. Die Polizei ermittelt derzeit zur Herkunft des Fahrzeugs und zur Identität des Besitzers.

