Ätzende Natronlauge ausgelaufen: Feuerwehren in NÖ im Schadstoff-Einsatz
Zu einem brenzligen Schadstoffeinsatz für die Feuerwehr Reinsberg ist es am Freitag im Bezirk Scheibbs gekommen. Aus einem Tank auf einem Lkw war Natriumhydroxidlösung ausgetreten.
Natronlauge ist stark ätzend und kann schwere Verätzungen auf Haut und Schleimhäuten verursachen.
Die ausgeflossene Natriumhydroxidlösung verteilte sich von der Ladefläche des Lastwagens auf der Landesstraße 6155 sowie auf einem Parkplatz.
Lauge neutralisiert
Unter höchster Schutzausrüstung wurde die Flüssigkeit mit Spezialbindern neutralisiert und aufgenommen, der Lkw gereinigt und alle Rückstände fachgerecht entsorgt, heißt es bei der Feuerwehr.
Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Reinsberg dabei von den Feuerwehren Gresten, Scheibbs und Kienberg, der Polizei, dem Roten Kreuz und der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs.
