Zu einem brenzligen Schadstoffeinsatz für die Feuerwehr Reinsberg ist es am Freitag im Bezirk Scheibbs gekommen. Aus einem Tank auf einem Lkw war Natriumhydroxidlösung ausgetreten.

Natronlauge ist stark ätzend und kann schwere Verätzungen auf Haut und Schleimhäuten verursachen.