Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Raubüberfall am Bahnhof Korneuburg: Polizei sucht diesen Mann

Am Bahnhof Korneuburg wurden in der Nacht auf Freitag zwei Jugendliche überfallen. Die Polizei fahndet nun nach den Verdächtigen.
21.05.2026, 13:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizei sucht diesen Mann

Der Überfall ereignete sich laut Ermittlern bereits am 20. März gegen 0.10 Uhr. Zwei Jugendliche wurden am Bahnhof Korneuburg plötzlich von zwei Männern abgepasst und bedroht. Die Täter forderten zunächst die Herausgabe von Schmuck und Wertgegenständen. Unter dem Eindruck der Drohungen übergaben die Opfer schließlich Bargeld.

Danach flüchteten die Räuber in einem dunklen Auto vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Ehemaliger Freund widerspricht Beran A. als Zeuge mehrfach

So sieht der Verdächtige aus

Einer der Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, eine schlanke Figur, dunkle Augen und einen markanten Ziegenbart haben. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Polizei einen dunklen Pullover sowie dunkle Jeans.

Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizeiinspektion Korneuburg nimmt Informationen unter der Telefonnummer 059133-3240 entgegen – auf Wunsch auch vertraulich.

Niederösterreich
kurier.at, sta  | 

Kommentare