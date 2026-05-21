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Raubüberfall am Bahnhof Korneuburg: Polizei sucht diesen Mann
Am Bahnhof Korneuburg wurden in der Nacht auf Freitag zwei Jugendliche überfallen. Die Polizei fahndet nun nach den Verdächtigen.
Der Überfall ereignete sich laut Ermittlern bereits am 20. März gegen 0.10 Uhr. Zwei Jugendliche wurden am Bahnhof Korneuburg plötzlich von zwei Männern abgepasst und bedroht. Die Täter forderten zunächst die Herausgabe von Schmuck und Wertgegenständen. Unter dem Eindruck der Drohungen übergaben die Opfer schließlich Bargeld.
Danach flüchteten die Räuber in einem dunklen Auto vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.
So sieht der Verdächtige aus
Einer der Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, eine schlanke Figur, dunkle Augen und einen markanten Ziegenbart haben. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Polizei einen dunklen Pullover sowie dunkle Jeans.
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