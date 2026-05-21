Raubüberfall am Bahnhof Korneuburg: Polizei sucht diesen Mann

Der Überfall ereignete sich laut Ermittlern bereits am 20. März gegen 0.10 Uhr. Zwei Jugendliche wurden am Bahnhof Korneuburg plötzlich von zwei Männern abgepasst und bedroht. Die Täter forderten zunächst die Herausgabe von Schmuck und Wertgegenständen. Unter dem Eindruck der Drohungen übergaben die Opfer schließlich Bargeld.

Danach flüchteten die Räuber in einem dunklen Auto vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.