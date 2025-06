Nach Polit-Pension wieder im Rathaus: Hintners süßer (Un-)Ruhestand

Er denkt nicht an die Pension. Als Buchautor hatte sich Mödlings langjähriger Bürgermeister und Abgeordneter Hans Stefan Hintner schon mehrfach betätigt. Nach seinem Abschied aus der Politik startet er nun aber eine weitere Karriere als Schokoladeunternehmer. Im historischen Rathaus am Mödlinger Schrannenplatz hat Hintner in der vergangenen Woche einen Süßigkeitenladen eröffnet.